Иракские войска взяли под контроль крупнейшие месторождения нефти в Киркуке

Багдад, , 12:06 — REGNUM Войска Ирака взяли под свой контроль два крупнейших нефтяных месторождения в спорной провинции Киркук 17 октября, нанеся значительный удар по экономическому потенциалу курдской автономии, сообщает Agence France-Press.

«Подразделения федеральной полиции взяли под контроль нефтяные месторождения «Бай Хассан» и «Хавана», — гласит заявление вооруженных сил.

По словам официального лица в министерстве нефти Ирака, днем ранее курдские техники приостановили добычу на двух месторождениях и покинули добывающие вышки.

На долю этих месторождений приходится 250 тыс. баррелей в день из 650 тыс. баррелей ежедневной добычи курдской автономии, поэтому их потеря станет значительным ударом по доходам курдов.

Читайте развитие сюжета: Курдские подразделения ушли из одного из районов на границе Ирака с Ираном