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Иракские войска взяли под контроль крупнейшие месторождения нефти в Киркуке

Политика

Тем самым они нанесли удар по финансам курдской автономии

Багдад, 17 октября 2017, 12:06 — REGNUM  Войска Ирака взяли под свой контроль два крупнейших нефтяных месторождения в спорной провинции Киркук 17 октября, нанеся значительный удар по экономическому потенциалу курдской автономии, сообщает Agence France-Press.

«Подразделения федеральной полиции взяли под контроль нефтяные месторождения «Бай Хассан» и «Хавана», — гласит заявление вооруженных сил.

По словам официального лица в министерстве нефти Ирака, днем ранее курдские техники приостановили добычу на двух месторождениях и покинули добывающие вышки.

На долю этих месторождений приходится 250 тыс. баррелей в день из 650 тыс. баррелей ежедневной добычи курдской автономии, поэтому их потеря станет значительным ударом по доходам курдов.

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