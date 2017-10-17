Вторник, 17 Октября 2017 года
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ЕСПЧ не установил политического преследования в уголовном деле Навальных

Политика

Европейский суд по правам человека опубликовал постановление по жалобе братьев Навальных, касающейся их уголовного преследования по делу «Ив Роше Восток» за совершение мошеннических действий

Страсбург, Франция, 17 октября 2017, 11:55 — REGNUM  ЕСПЧ отказался признавать наличие «политической мотивированности» в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями.

В своем постановлении Европейский суд подтвердил, что осуществление правосудия по уголовному делу не может преследовать политические цели.

При этом явная неприемлемость жалобы в данной части была настолько очевидной для Европейского суда, что доводы заявителей о якобы наличии политической подоплеки в их уголовном преследовании даже не были включены в предмет исследования. ЕСПЧ отказал заявителям в коммуникации российским властям этой необоснованной претензии, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

По итогам рассмотрения жалобы Европейский суд существенно уменьшил заявленные братьями Навальными размеры компенсации морального вреда, судебных расходов и издержек, а также полностью отказал в компенсации выплат, произведенных ими по гражданскому иску.

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Дела Алексея Навального