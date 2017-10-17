ЕСПЧ не установил политического преследования в уголовном деле Навальных

Страсбург, Франция, , 11:55 — REGNUM ЕСПЧ отказался признавать наличие «политической мотивированности» в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями.

В своем постановлении Европейский суд подтвердил, что осуществление правосудия по уголовному делу не может преследовать политические цели.

При этом явная неприемлемость жалобы в данной части была настолько очевидной для Европейского суда, что доводы заявителей о якобы наличии политической подоплеки в их уголовном преследовании даже не были включены в предмет исследования. ЕСПЧ отказал заявителям в коммуникации российским властям этой необоснованной претензии, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

По итогам рассмотрения жалобы Европейский суд существенно уменьшил заявленные братьями Навальными размеры компенсации морального вреда, судебных расходов и издержек, а также полностью отказал в компенсации выплат, произведенных ими по гражданскому иску.