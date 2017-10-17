МВД Украины: Около двух тысяч человек митингуют у здания Рады

Киев, , 11:49 — REGNUM Порядка двух тысяч человек митингуют возле здания Верховной Рады в Киеве, сообщает 17 октября пресс-служба МВД Украины.

«По состоянию на 10:30 количество участников акции составляло две тысячи человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к работе в правительственном квартале и непосредственно у здания Верховной Рады привлечены подразделения национальной полиции и гвардии в общем составе 3500 человек.

«Правоохранители призывают граждан адекватно воспринимать повышенные меры безопасности, в частности, рамки металлоискателей», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве у здания Верховной Рады проходит митинг, активисты требуют создать антикоррупционный суд, новые избирательные права, а также ограничить депутатскую неприкосновенность.

Акцию протеста организовали ряд общественных объединений и политически сил, в том числе партия «Движение новых сил», лидером которой является бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

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