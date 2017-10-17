В Чувашии планируют отредактировать законы о выборах и отзыве главы

Чебоксары, , 11:44 — REGNUM В Чувашии планируют отредактировать законы «О выборах главы Чувашской Республики» и «Об отзыве главы Чувашской Республики». Они приводятся в соответствие с федеральными изменениями и уточняют процедуру образования избирательных участков. Соответствующие изменения подготовил Минюст Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Общественное обсуждение законопроектов завершено 16 октября. Изменения, в частности, планируется внести в статью 16 «Составление списков избирателей» закона о выборах главы Чувашии, где уточняется, что основанием для включения в список избирателей на конкретном участке является факт нахождения места жительства избирателя, либо пребывания (в том числе временного) на территории этого участка.

Серию корректировок предлагается внести в статью 17 «Образование избирательных участков» закона о выборах главы Чувашии. Планируется убрать из данной статьи сроки работы избирательных участков (в настоящее время участки образуются на пять лет) и дополнить рядом статей. В частности, приводятся случаи, при которых могут быть уточнены перечень избирательных участков и их границы: при упразднении, преобразовании муниципальных образований или изменении их границ, при уменьшении (до 50 и менее) числа избирателей на участке, для снижения или увеличения максимальной численности избирателей на участке, а также для удобства жителей новостроек. В проекте закона сообщается, что решение об уточнении перечня избирательных участков должно приниматься вне периода избирательной кампании, в исключительных случаях — не позднее, чем за 70 дней до голосования.

Также планируется конкретизировать положения, касающиеся представления сведений о численности избирателей, являющихся инвалидами. И предлагается возложить на орган исполнительной власти обязанности по оказанию содействия избирательным комиссиям по обеспечению избирательных прав инвалидов. Кроме того, уточняется, что при сборе подписей в поддержку проведения голосования по отзыву главы региона за избирателя-инвалида, который не имеет возможности самостоятельно расписаться в подписном листе, может расписаться другой участник голосования, но не являющийся членом комиссии по отзыву, инициативной группы, уполномоченным по финансовым вопросам.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашские депутаты приняли закон об отзыве главы республики