В КНДР прокомментировали военные учения Южной Кореи и США

Пхеньян, , 11:44 — REGNUM США и Южная Корея должны прекратить военные учения на Корейском полуострове из-за создания угрозы войны для КНДР. Об этом заявил представитель делегации КНДР на полях Межпарламентского союза.

«Военные учения США и КНДР создают угрозу войны для нас, — говорит он. — США и Южная Корея должны прекратить любые военные учения на Корейском полуострове».

Представитель делегации добавил, что КНДР неоднократно осуждала проведение американско-южнокорейских учений.

Напомним, США и Южная Корея 16 октября начали совместные военно-морские учения в Японском и Желтом морях. В учениях задействовали около 40 кораблей, в том числе американская ударная группа во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган».

Как сообщали местные СМИ, в ходе маневров в Японском море отрабатывают нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР в случае чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове. В Желтом море проходит операция по сдерживанию атаки со стороны противника.

Учения завершатся 20 октября.

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