США готовятся к «худшему варианту» решения северокорейской проблемы

Токио, , 11:41 — REGNUM Стремясь к дипломатическому разрешению конфликта с КНДР, США все же готовятся и к «худшему варианту» развития событий, по итогам встречи с заместителем министра иностранных дел Японии Синсукэ Сугиямой заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, сообщает 17 октября Kyodo.

Заместитель госсекретаря Салливан отдельно сообщил журналистам, что основное внимание в Госдепе уделяется «дипломатическому решению» северокорейской проблемы, добавив, что Вашингтон «продолжит кампанию давления» в стремлении «обезвредить Корейский полуостров».

В отношении военного варианта кризиса, Салливан заявил следующее:

«Мы должны быть готовыми к худшему, если дипломатия потерпит неудачу».

Напомним, Сугияма и Салливан встретились в Токио через день после того, как США и Южная Корея начали пятидневные совместные военно-морские учения к югу от морской границы Северной Кореи. Предполагается, что Пхеньян может в ответ провести испытания еще одной своей баллистической ракеты.