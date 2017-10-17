Клинцевич: Война с КНДР не будет легкой прогулкой для США

Москва, , 11:29 — REGNUM Утверждение, что ядерная война может начаться в любой момент — это продолжение старой риторики, и, похоже, Пхеньян пока отказываться от нее не намерен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

В любой момент на Корейском полуострове может начаться ядерная война, заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен. Северная Корея обвиняет США в «экстремальной и прямой ядерной угрозе», и Пхеньян имеет право на самооборону, добавил дипломат.

«Постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен не сказал ничего нового. Его утверждение, что ядерная война может начаться в любой момент, — это продолжение старой риторики, и, похоже, Пхеньян пока отказываться от нее не намерен. Но между словами и делами в данном случае большая разница — лично я убежден, что от Северной Кореи можно ждать только ответного удара», — сказал сенатор.

В целом, на взгляд парламентария, «пик противостояния между КНДР и США если не пройден, то близок к этому».

"Создается впечатление, что трезвомыслящим политикам в США удалось убедить Дональда Трампа не делать резких движений. И дело, конечно, не в его миролюбии. Видимо, приходит понимание, что война с Северной Кореей не будет легкой прогулкой», — рассуждает он.

«Разумеется, речь идет о неустоявшейся тенденции. Все может еще сто раз измениться. Россия постоянно отслеживает ситуацию», — сказал Клинцевич.

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