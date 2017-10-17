В Киеве перекрыли центральные улицы из-за митинга Саакашвили

Киев, , 11:28 — REGNUM В Киеве 17 октября перекрыли центральную часть города перед митингом, который проведут сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Сообщение о перекрытии появилось на сайте Киевской городской государственной администрации.

С 6:00 перекрыты улицы Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная и Крепостной переулок, частично закрыты также улицы Грушевского, Институтская и Липская.

«Правительственный квартал наглухо заблокирован, — написала в своем Facebook журналистка Татьяна Даниленко. — Во дворе Октябрьского дворца тренируются бойцы Нацгвардии — даже во время парада на Крещатике не было их столько».

Народный депутат Украины Сергей Лещенко также прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Власть решила отгородиться забором от требований смены правил игры и поколений в политике. Где-то мы такое уже видели, правда? Это безумие только приближает ее конец», — написал он в своем микроблоге.

Руководитель Главного департамента информационной политики администрации президента Украины Владимир Горковенко объяснил перекрытия мерами безопасности в связи с визитом президента Мальты в страну. По его словам, на площади перед администрацией пройдут церемониальные мероприятия.

Напомним, 17 октября у здания Верховной Рады пройдет митинг, в ходе которого активисты потребуют ограничить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и новые избирательные правила.

О проведении митинга ранее объявил лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили. Среди организаторов акции также «Самопомощь», ВО «Свобода» и другие общественные объединения.

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