Губернатор Свердловской области назначил своих заместителей

Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM В Свердловской области назначены пять заместителей главы региона. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в пресс-службе регионального правительства корреспонденту ИА REGNUM.

Решением губернатора посты заместителей главы региона за собой сохраняют курирующие экономику и территориальное развитие Александр Высокинский, сферу управления госимуществом Сергей Зырянов, социальные вопросы Павел Креков, взаимодействие с силовыми структурами Азат Салихов и вопросы ЖКХ и развития инфраструктуры Сергей Швиндт.

К выполнению своих обязанностей члены правительства приступили сегодня, 17 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгений Куйвашев после согласования с законодательным собранием Свердловской области 26 сентября назначил несколько ключевых министров нового состава регионального правительства. Тогда к работе приступили первые заместители губернатора Алексей Орлов и Владимир Тунгусов, а также министр социальной политики региона Андрей Злоказов и министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Напомним, что 10 сентября в Свердловской области состоялись выборы губернатора, после чего глава региона начал формировать состав нового правительства.

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