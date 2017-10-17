Убийство активистов «майдана» связано с «переделом на Украине»

Киев, , 11:13 — REGNUM Череда убийств активистов «майдана» связана с экономическим переделом финансовых потоков на Украине, передает 17 октября RT со ссылкой на директора украинского филиала Института стран СНГ Дениса Денисова.

По мнению эксперта, радикалы добровольческих батальонов могут представлять опасность для украинских силовиков. Представители неонацистских формирований относятся с недоверием к официальным правоохранительным органам, потому что те непосредственно включены в процесс устранения нежелательных элементов.

«Представители силовых структур являются участниками подобных инцидентов, которые приводят к уничтожению тех или иных то ли полевых командиров, то ли рядовых участников этих бандформирований», — объясняет эксперт.

Поводом для такого предположения являются комментарии официальных представителей правоохранительных органов Украины по поводу убийства известных боевиков. Так, после обнаружения 13 октября тела одного из основателей полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Виталия Княжеского — главной версией гибели бойца стало самоубийство.

«Характер выстрелов и расположения оружия указывает именно на эту версию. Она является для нас основной», — пояснил источник в национальной полиции Харькова.

Однако с позицией правоохранителей не согласны друзья погибшего. Они настаивают, что Княжеский был убит, потому что никаких мотивов для сведения счётов с жизнью у их соратника не было.

«Он был в хорошем настроении, строил планы на будущее. Возможно, он слишком много знал? — сказал один представителей «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — Мы не понимаем, что могло толкнуть его на самоубийство. Княжеский нажил много врагов в Харькове, поскольку активно поддерживал революцию 2014 года».

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Директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов отмечает, что столкновения между официальными и неофициальными силовыми подразделениями на Украине происходят постоянно.

«Мы почти каждый день видим сводки, что в тех или иных регионах Украины происходят столкновения между представителями официальных правоохранительных органов и неофициальных, так называемых добровольческих батальонов. В первую очередь это связано с экономическим переделом тех или иных финансовых потоков, вариантами рейдерства и «отжиманием» предприятий», — заключил эксперт.

Отиетим, Княжеский был найден мертвым в одном из лесных массивов Харьковской области. Об этом 15 октября сообщил в Facebook депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук. В своей публикации депутат отметил, что не может поверить в то, что один из руководителей «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мог застрелиться сам.

Столкновения в Харькове между активистами «майдана» и противниками проходили в феврале-марте 2014 года. В дальнейшем некоторые активисты харьковского «майдана» приняли участие в формировании экстремистских группировок, которые в Донбассе совершали преступления против мирного населения.

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