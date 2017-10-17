TIME: Противостояние с Россией – одна из главных угроз для США

Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Одной из главных угроз для США в период президентства Трампа может стать противостояние с Россией, сообщает 16 октября TIME.

Каждый президент США сталкивается с серьезным кризисом в какой-то момент своего президентства, говорится в докладе TIME. Несмотря на то, что администрация Дональда Трампа уже столкнулась с сезоном рекордных ураганов и расследованием в отношении «российского следа» на президентских выборах в США, ему еще предстоит столкнуться с геополитическим кризисом, который заставит мир замереть и наблюдать, что же будет дальше.

Издание опубликовало целый перечень возможных «кризисных» тем для США. Это и крупномасштабная кибератака, и северокорейское противостояние, и балансирование на грани конфликта с Ираном, и террористические атаки на территории самих США. И, наконец, столкновение с Россией.

Напомним, многие демократические экспертные голоса внутри России постоянно говорят о том, что Россия не представляет для США никакого интереса, и США ее давно «списали со счетов». Однако из уст уважаемого экспертного издания с территории самих США мы слышим совсем другое. За подобной риторикой ясно различаются отзвуки Холодной войны, которую США в свое время вели с Советским Союзом, и в ходе которой, как они считают, Советский Союз был повержен.