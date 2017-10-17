«Разрушить режим Плахотнюка-Додона»: молдавские правые сплотятся к выборам

Кишинёв, , 11:00 — REGNUM Две молдавские оппозиционные партии — «Действие и солидарность» (PAS — лидер Майя Санду) и платформа «Достоинство и правда» (DA — лидер Андрей Нэстасе) намерены участвовать в парламентских выборах 2018 года по общему избирательному списку. Как сообщили в пресс-службе партии PAS, такое решение было принято на национальном совете партии, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Конкретный механизм формирования списков должен быть установлен ближе к выборам», — уточнили в партии. Там отметили, что формированием списков может заняться совместная комиссия по отбору кандидатов, с участием представителей гражданского общества. «Мы убеждены, что только через единство подлинных проевропейских сил можно разрушить режим Плахотнюка-Додона и вернуть Молдавию на путь нормализации», — отмечается сообщении PAS.

Ранее руководство Платформы DA также выразило готовность идти на выборы с PAS по общему списку.

Выборы, напомним, пройдут по смешанной системе, утвержденной совместным голосованием социалистов Игоря Додона и демократов Владимира Плахотнюка. Смешанная система благоприятствует Демпартии и призвана помочь Плахотнюку сохранить власть и после 2018 года.