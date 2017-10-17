Депутат Рады: Украина не объявит войну России

Киев, , 10:56 — REGNUM Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук в интервью «Апострофу» сообщил, почему официальный Киев не может объявить войну Российской Федерации.

«Мы им не объявим войну по одной простой причине, — говорит депутат. — Сравните военно-экономический потенциал и вооруженные силы Украины и России по численности и составу».

По его словам, второй и третьей проблемой, по которым власти Украины не могут решиться на такой шаг, является усталость населения страны от войны в Донбассе и плохое состояние украинской экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые украинские политики направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.