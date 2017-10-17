Порошенко внес поправки в неприкосновенность депутатов

Киев, , 10:47 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, в котором предлагается внести изменения в Конституцию по части неприкосновенности депутатов. Документ зарегистрирован в парламенте 17 октября.

«Законопроектом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность», — говорится в пояснительной записке к документу.

Статус законопроекта определен как неотложный. Текст документа пока не опубликован, поэтому конкретные изменения, которые подготовил президент Украины, пока неизвестны.

Сейчас у здания Верховной Рады в Киеве собрались несколько сотен человек на акцию протеста. Активисты требуют отмены положения о депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и поправок в избирательное законодательство.

Участники акции стоят у сооруженной сцены на площади Конституции и держат в руках флаги политических партий «Движение новых сил», «Батькивщина», «Общественная позиция» и некоторых общественных организаций.

Активисты также собираются у центральных станций метро «Крещатик», «Арсенальная» и «Майдан Независимости».

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