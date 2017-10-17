В центре Киева началась протестная акция

Киев, , 10:46 — REGNUM У здания парламента в Киеве началась 17 октября протестная акция «Всеукраинский сбор», объявленная ранее экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, написал депутат Верховной рады Алексей Рябчик в своем микроблоге в Twitter.

Помимо партии Саакашвили «Движение новых сил» в митинге принимают участие украинские ультраправые радикальные партии «Свобода», «Самопомощь», «Национальный корпус». Участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и более прозрачную систему выборов.

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Правительственный квартал полностью оцеплен, проход внутрь производится только через металлоискатели. Здание Верховной рады охраняют около 3,5 тыс. сотрудников Нацгвардии и полиции, оцепивших двойным кольцом парламент. Также правоохранители несут дежурство на станции метро возле правительственного квартала.

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Напомним, ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал своих сторонников выйти на протестную акцию в столице Украины 17 октября. Однако в этот же день центр Киева был полностью оцеплен в связи с приездом на Украину президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преки.

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