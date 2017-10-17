Генсек ООН воодушевлён итогами встречи Саргсяна и Алиева

Нью-Йорк, США, , 10:38 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует саммит, состоявшийся 16 октября в Женеве между президентом Армении Сержем Саргсяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, организованный под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на официальном сайте организации.

В заявлении говорится, что Гутерреш воодушевлен согласием президентов принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

«Генеральный секретарь вновь заявляет о поддержке Организацией Объединенных Наций текущих посреднических усилий сопредседателей и призывает стороны опираться на позитивный импульс, созданный этим саммитом, достичь во время переговоров мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — сказано в заявлении.

По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в резиденции постоянного представителя Швейцарии в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях 16 октября состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана.

Встреча прошла при участии министров иностранных дел двух стран Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего сопредседателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

После встречи состоялась отдельная беседа президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.

Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения, говорится в совместном заявлении глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров.

Представляя итоги переговоров в посольстве Армении в Швейцарии президент Армении отметил, что стороны «договорились принять меры для ещё большего ослабления напряжённости, чтобы не иметь жертв на передовой линии». Он также добавил, что какой-либо конкретной договорённости о вариантах решения проблемы на данный момент нет.

«Должен сказать, и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже очень хорошо понимает сложность проблемы, естественно, я тоже, но проблема такова, что лёгкого решения никогда не будет. Однако ещё в одном вопросе хочу, чтобы вы все были уверены: для нас нет решения, которое может каким-либо образом нарушить безопасность Карабаха. Для нас единственным решением является то, чтобы Карабах был вне Азербайджана. Никогда никакой армянский руководитель не может принять такого решения и о осуществить и для этого мы всё будет делать, параллельно развивая Армению, экономически укрепляя нашу страну», — сказал Серж Саргсян.

Читайте ранее в этом сюжете: Степанакерт напомнил о необходимости его участия в переговорах

Читайте развитие сюжета: Нагорный Карабах: в какую сторону стали дрейфовать Алиев и Саргсян?