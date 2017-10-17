Война в любой момент: Пхеньян не откажется от ядерной программы

Нью-Йорк, США, , 10:37 — REGNUM Ситуация на Корейском полуострове из-за действий США достигла критической отметки: в любой момент там может начаться ядерная война, заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен.

По его словам, Вашингтон несет «экстремальную и прямую ядерную угрозу» на Корейском полуострове, в ответ на которую Пхеньян может использовать все средства для самообороны.

«Ядерная война может начаться в любой момент», — сказал северокорейский дипломат, добавив, что настолько прямой угрозе ни одна страна до этого еще подвергалась.

При этом Пхеньян отказывается идти на соглашение с другими странами ООН, поскольку ядерным оружием угрожают США. Подписывать Договор о нераспространении ядерного оружия КНДР не будет, пока соглашение не подпишет Вашингтон.

Дипломат напомнил, что ядерное оружие в Южной Корее появилось еще в 1957 году, и последние 40 лет проводятся масштабные военные учения с применением стратегических вооружений. И в 2017 году учения проводились с отработкой «превентивного удара» по КНДР.

Ким Ин Рен также напомнил Вашингтону, что вся континентальная часть США «находится в пределах досягаемости огневой мощи» армии Северной Кореи.

Напомним, очередной виток обострения ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи начался после серии испытаний Пхеньяном баллистических ракет в августе и сентябре 2017 года. Президент США Дональд Трамп в начале октября оценивал ситуацию последних дней как «затишье перед бурей».

«Затишье» не помешало США 12 октября направил к Корейскому полуострову атомную подводную лодку SSN-770 «Таксон» с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту. Кроме того, в Сеуле сообщали, что совместные американо-южнокорейские военные учения, в которых примут участие атомные подлодки, олжны начаться у берегов КНДР во второй половине октября 2017 года.

Читайте также: Ударные атомные субмарины США идут к Корейскому полуострову

15 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти США не стремятся развязать войну против КНДР и дипломатические усилия Вашингтона продолжатся до тех пор, «пока не упадут первые бомбы». При этом глава Белого дома и Пентагон неоднократно заявляли о готовности Вашингтона полностью уничтожить КНДР в том случае, если о нее будет исходить угроза для самих США или их союзников.

Читайте развитие сюжета: Емельянов: В ситуации с КНДР США готовы использовать все виды вооружений