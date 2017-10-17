ВМС Украины выставит «волчью стаю» против Черноморского флота РФ

Киев, , 10:35 — REGNUM Тактику, известную как «волчья стая», намерено применить против российского Черноморского флота командование Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Речь идет об одновременной атаке одного корабля противника несколькими легкими бронекатерами. По словам командира одного из бронекатеров Александра Регулы, шесть небольших кораблей могут «броситься» на противника, который не сможет вести огонь сразу по нескольким целям.

Руководитель отдела управления по боевой подготовке Юрий Федаш отметил, что в Черном море должны постоянно находиться корабли с ракетным вооружением. Это позволит сделать «некомфортным» пребывание в северо-западной части Черного моря российских военных кораблей, пояснил он.

Кроме того, командиры украинских бронекатеров заявили о готовности атаковать российские газовые вышки в Черном море. По их словам, российские радары не в состоянии засечь присутствие «волчьей стаи».

«Волчьей стаей» называют тактику преследования кораблей подводными лодками, которые выжидают момента, выгодного с точки зрения позиции или численности. Так действовал в период Второй мировой войны подводный флот США и Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября ВМС Украины приступили к испытаниям четырех новых артиллерийских бронекатеров. Предполагаются как совместные, так и одиночные испытания боевых кораблей. Подробности о моделях катеров неизвестны, однако отмечалось, что они превосходят по своим характеристикам стоящие на воружении катера «Аккерман» и «Бердянск».

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