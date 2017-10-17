Переизбрание Си Цзиньпина отвечает национальным интересам России

Пекин, , 12:30 — REGNUM ИА REGNUM продолжает анализировать возможные итоги XIX съезда Компартии КНР, который начнется 18 октября и на котором ожидается жесткая схватка консерваторов, ориентированных на государственные интересы Китая, и глобалистов, ориентированных на атлантические круги США и Британии. От итогов съезда — сохранит и упрочит свое влияние председатель КНР Си Цзиньпин или глобалисты возьмут реванш за потерю рычагов управления — во многом зависит будущее нашего юго-восточного партнера и союзника.

Прогноз развития событий и итогов XIX съезда Компартии КНР корреспондент ИА REGNUM обсуждает с экспертом Фонда содействия общественной дипломатии, доктором исторических наук, профессором, автором монографии «КНР — сверхдержава XXI: перспективы российско-китайских отношений» Сергеем Небренчиным.

: С какими результатами КНР идет навстречу XIX съезду Компартии Китая?

В период после XVIII съезда произошло значительное усиление позиций Китайской Народной Республики в мировой политике и экономике, военно-технической сфере. За короткий промежуток времени Китай постепенно превратился в одну из крупнейших в мире экономических держав, укрепил национальный суверенитет и, как следствие, получил возможность оказывать всестороннее и все возрастающее влияние на ход развития основных международных политических и экономических процессов.

Китай готов принять самое активное участие в глобальном переформатирование мира, в том числе формировании основ нового валютного мира, в котором китайский юань выходит на первые роли. Он активно конкурирует за лидерство в глобальных процессах освоения новых технологических укладов.

Одним из главных инструментов реализации китайского лидерства в мире выступает геоэкономическая инициатива Великого Шелкового пути (ВШП), которая нацелена на возрождение, расширение и развитие торгово-экономических отношений на материке Евразия, формирование евразийской системы коллективной безопасности на принципах учета и гармонизации взаимных интересов, сотрудничества, обеспечения стабильности.

Нынешняя глобальная евразийская инициатива Пекина — это гигантский интеграционный проект, комплекс уже спроектированных маршрутов или будущих транскоммуникаций, не только дорожных, но нефте‑ и газопроводных, а также морской путь из Китайского моря в Европу. Проект выходит далеко за границы стран ШОС и охватывает практически всю Азию: Западную, Центральную, Восточную, Юго-Восточную Азию и другие регионы Евразийского континента.

В стремлении в долгосрочном плане обеспечить национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность страны руководство КНР последовательно осуществляет стратегическое планирование. Начиная с 2012 года, когда состоялся XVIII съезд КПК, и прихода к власти в стране Си Цзиньпина, была сформулирована «китайская мечта», определена цель по созданию «богатого, могущественного, демократического, цивилизованного, гармоничного и современного социалистического государства» к столетию со времени образования КНР (2049 год). И на этом пути китайцы во многом преуспели.

: Коррупция — насколько важна эта тема для современного Китая и в контексте предстоящего съезда КПК?

С приходом к власти Си Цзиньпина резко активизировалась борьба с коррупцией, которая в Китае рассматривается как реальная угроза национальной безопасности страны. По разным оценкам, партийные чистки с последующим возбуждением уголовных дел в той или иной мере ежегодно касаются 180 тысяч человек, для сравнения: в 2012 году — это 10−20 тысяч.

В этом году по подозрению в коррупции был арестован Сунь Чжэнцай, первый секретарь города центрального подчинения Чунцина, один из самых перспективных политиков Китая, способных реально конкурировать с нынешними руководителями страны. В противостоянии с внутренней коррумпированной оппозицией лидер КНР вынужден усиливать позиции НОАК и военной бюрократии в государстве и обществе как гаранта национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.

Современные претензии КНР на мировое лидерство в двадцать первом веке встречают вполне обоснованное противодействие со стороны ведущих стран Запада, и в частности США и их «хозяев». В пику Пекину нагнетается ситуация вокруг Северной Кореи, которая грозит перерасти в крупный вооруженный конфликт с участием других стран региона.

Не без участия внешних сил провоцируется обострение обстановки на индо-китайской границе. Антикитайскую направленность имеет межрелигиозный конфликт в Мьянме, где мусульмане рохинджа в конфликте с властями пользуются прямой поддержкой союзников США, и в частности Саудовской Аравии. Запад угрожает Пекину ограничить его торгово-экономическую экспансию в мире, грозит санкциями и ограничениями.

В ответ официальный Пекин проводит политику сосредоточения страны на своих внутренних проблемах и интересах. Он озабочен вопросами гармонизации отношений в сфере производства, сдерживания внутреннего потребления, укрепления своих силовых структур, в частности НОАК. Особое значение придается развитию взаимовыгодных политических и экономических связей с другими странами и международными объединениями. И, прежде всего, здесь речь идет о таких перспективных международных форматах, как БРИКС, ШОС, АСЕАН.

: Вокруг каких проблем, на ваш взгляд, развернется внутрипартийное противостояние на съезде Компартии Китая?

Наряду с большим количеством единомышленников и сторонников, сегодня у главы КНР Си Цзиньпина немало явных и скрытых оппонентов. Они критикуют лидера страны и его команду за недостатки и просчеты, связанные с демографическими перекосами, нарастанием экологических, продовольственных, террористических угроз в стране, снижением темпов роста ВВП. Особенно рьяно оппоненты Си Цзиньпина во власти критикуют его за «излишнюю мягкость» в отстаивании интересов страны на международной арене. Они выступают против попыток сторонников председателя КНР отменить «формулу Дэн Сяопина «5+5», которая ограничивает переизбрание лидера страны двумя сроками.

Поэтому перед председателем Си Цзиньпином и его сторонниками сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить сохранение власти в руках нынешней военно-бюрократической группировки КПК, нейтрализовать своих политических противников, не допустить появления предпосылок дезинтеграции страны по советскому сценарию и, наконец, обеспечить реализацию стратегии особого китайского пути со своей спецификой. Фактически речь идет о претворении в жизнь китайской версии идеологии национал-социализма. Для того, чтобы решить эти задачи, председателю Си Цзиньпину надо получить поддержку своей политики на XIX съезде, попытаться продвинуть своих сторонников на ключевые позиции в руководящих органах власти КПК.

Нельзя забывать и о том, что во многом на внутриполитический расклад в КНР влияют мировые кланы, в частности Ротшильды. Несмотря на то, что в 2015 году в Лондоне был организован беспрецедентный прием китайской делегации во главе с Си Цзиньпином, достигнуты договоренности о стратегическом партнерстве Лондона и Пекина, представители Ротшильдов предпочитают «хранить яйца в разных корзинах» и поэтому активно взаимодействуют и с другими политическими силами и кланами в руководстве КНР.

Позиции клана Ротшильдов сильны среди «комсомольцев» и «шанхайцев», руководства Гонконга, в некоторых влиятельных китайских диаспорах за рубежом. Кроме того, на ситуацию в Китае пытаются влиять и Рокфеллеры, которые сильны в США, а также Ватикан, стремящийся перехватить инициативу в социокультурной сфере жизнедеятельности китайского общества.

Все это говорит о том, что внешние силы постараются не допустить укрепления курса на суверенное развитие страны по итогам XIX съезда КПК. Нельзя исключать того, что внутриполитическая борьба в КНР может «выйти из-под ковра» и выплеснуться на улицы, чего больше всего опасаются в китайском руководстве.

: На ваш взгляд, сумеет ли Си Цзиньпин провести обновление партии за счет своих сторонников и кто противостоит его линии на «национализацию элиты»?

В настоящее время внутриполитическая борьба особенно остро протекает между «комсомольцами», «принцами» и «шанхайцами». «Комсомольцы» — это выходцы из молодежной среды, игравшей ключевую роль во время «культурной революции» Мао Цзэдуна. Они опираются на городские слои и имеют немалую поддержку за рубежом, прежде всего, в Лондоне и Вашингтоне. Им противостоит «красная военная аристократия», «военно-бюрократическое крыло», так называемые «принцы», опирающиеся на китайскую армию.

Во внутриполитический конфликт также вовлечены «шанхайцы», представляющие крупнейший мировой центр торговли, самый большой по численности мегаполис на океанском побережье, где всегда было сильно влияние Запада. Глубинное взаимное неприятие между «комсомольцами» и силовиками («военно-бюрократическим крылом») возникло со времен применения военной силы, в том числе танков, против массовых выступлений в Пекине на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.

После этих событий вплоть до 2012 года во властных кругах Китая доминировали «комсомольцы» и «шанхайцы», ставленники финансового сектора элиты Китая, которых в прессе нередко называют «проамериканскими глобалистами». Они в свое время и открыли китайский рынок перед западными товарами и привлекли в страну финансовые потоки.

На самых высших этажах власти выразителями конкурирующих линий являются председатель КНР Си Цзиньпин, который представляет силовиков, и глава правительства Ли Кэцян, стоящий на позиции «комсомольцев». Как считают эксперты, по инициативе премьера, но не без подачи извне, не раз выдвигались инициативы, противоречащие интересам страны. В частности, с его подачи возникала тема федерализации страны. Как известно, Ли Кэцян вел речь о сокращении полномочий центра и передаче их в пользу регионов. В условиях, когда в КНР сильны позиции региональных элит, такого рода инициатива могла иметь негативные последствия.

: Отвечает ли национальным интересам России переизбрание Си Цзиньпина на пост главы КНР и укрепление его внутрипартийной линии в пику китайским глобалистам?

Нынешний расклад политических сил в китайском обществе в немалой степени напоминает российскую политическую картину. Группа Си Цзиньпина, руководство НОАК, некоторые региональные элиты представляют китайских «изоляционистов», которые, как и сторонники Владимира Путина в России, стараются преследовать исключительно национальные интересы. В пику российским государственно-патриотическим силам во главе с президентом страны активно действуют прозападные институты «глубинного государства», которые наиболее последовательно выступают против российско-китайского стратегического партнерства.

Несмотря на то, что китайское общество по сравнению с российскими реалиями является более однородным в этнорелигиозном плане, оно также подвержено сильному влиянию извне. Представители китайских деловых кругов и политико-экономической элиты оказываются тесно связанными коммерческими и идейно-политическими узами со своими западными партнерами.

Поэтому они заинтересованы в отстаивании западных ценностей, продвижении соответствующей модели развития государства и общества. При формальном полном доминировании КПК в стране конкурирующие группировки, не всегда противоборствующие открыто между собой, тем не менее придерживаются взаимоисключающих взглядов на будущее КНР.

В России с большими надеждами ждут решений девятнадцатого съезда Компартии Китая и, прежде всего, переизбрания Си Цзиньпина на новый срок. Между «военно-бюрократическим крылом» Китая во главе с Си Цзиньпином и «государственно-патриотическими силами» России, которые сплотились вокруг президента Владимира Путина, существуют хорошие партнерские и взаимно доверительные личные отношения. Они тесно взаимодействуют и поддерживают друг друга на международной арене, совместно участвуют в урегулировании отдельных конфликтов в Евразии, возлагают немалые надежды на дальнейшее развитие торгово-экономических, военных и гуманитарных связей.

Переизбрание Си Цзиньпина в Китае в октябре 2017 года, а следом за этим ожидаемая победа сторонников Владимира Путина на предстоящих президентских выборах 2018 года в России могут привести не только к укреплению во власти наших стран силовиков и других национально ориентированных сил, большему открытию друг другу внутренних рынков и расширению торгово-экономического сотрудничества. По оценкам экспертов, политические события в КНР и РФ неизбежно приведут к слому прежней прозападной системы мироустройства, кардинальному изменению картины мира и, прежде всего, серьезным геополитическим и торгово-экономическим преобразованиям на Евразийском континенте.

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