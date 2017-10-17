Президент Филиппин: Марави освобожден от террористов

Марави, Филиппины, , 10:28 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об освобождении города Марави от террористов, связанных с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает телеканал CNN Philippines.

«Я объявляю, что город Марави освобождён от террористического влияния», — заявил президент.

Дутерте отметил, что правительство полностью вернуло контроль над городом. Он добавил, что это означает начало восстановления Марави.

Ранее сообщалось, что в городе были ликвидированы несколько главарей террористов, которые действовали в Марави.

Напомним, в мае в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировкой, было введено военное положение. Тогда Родриго Дутерте отметил, что оно может продлится год.

Основным местом боевых действий стал город Марави, который захватили около 500 боевиков. В боях Филиппины потеряли более 160 военнослужащих, свыше 1,7 тыс. получили ранения.

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