Дайте денег. Рахмон попросил арабов больше помогать мусульманским странам

Душанбе, , 10:20 — REGNUM Создать специальный фонд для поддержки развивающихся мусульманских стран, который будет пополняться за счет взносов развитых арабских стран предложил сегодня, 16 октября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на заседании Форума арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджана в Душанбе.

Причем глава государства подчеркнул, что «эта поддержка должна быть бескорыстна».

Таджикский президент также предложил арабским инвесторам в качестве источника доходов «богатые природные ресурсы, уникальную и неповторимую природу Таджикистана» и отметил, что доля арабских стран в общем объеме внешней торговли Таджикистана сегодня составляет всего лишь полтора процента.

«Это в то время, когда мы все время призываем арабские страны к более активному экономическому присутствию и участию в инвестировании и совместном освоении богатых природных ресурсов Таджикистана. Примечательно, что в области торговли и инвестиций большинство развитых арабских государств более ориентированы на западные страны», — добавил Эмомали Рахмон.

Президент напомнил также, что таджикское законодательство предусматривает более 70 видов инвестиционных льгот и 240 налоговых послаблений, а также гарантирует равноправие таджикских и иностранных инвесторов, недопущение ограничения прав инвесторов, невмешательство государственных органов в инвестиционную деятельность и правовую защиту интересов инвесторов.

Напомним, в таджикской столице сегодня, 16 октября, проходит Форум арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджана, для участия в котором в Таджикистан прибыли делегации 28 государств, представленные на уровне министров экономики и иностранных дел.