Езиды захватили иракский город Синджар после ухода из него курдов

Синджар, Ирак, , 10:10 — REGNUM Вооруженная группировка езидов «Лалеш», поддерживаемая центральным правительством Ирака, взяла под контроль 17 октября иракский город Синджар после ухода из него курдов, сообщает Reuters.

Такая информация поступает от местных жителей, которые отметили, что занимавшие прежде город курдские формирования покинули его вечером 16 октября.

«Никакого насилия не было, группировка «Лалеш» заняла город, после того как пешмерга его покинула», — сообщил один из местных жителей.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости от Ирака, на котором одержали победу сторонники независимости. В ответ на это центральное правительство Ирака направило 16 октября войска в удерживаемый до этого курдами город Киркук и на прилегающие к нему территории.

Силам, верным Багдаду, удалось захватить ряд ключевых районов города, а также нефтедобывающую инфраструктуру.