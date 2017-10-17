Саакашвили помешали: центр Киева оцеплен полицией и Нацгвардией

Киев, , 10:02 — REGNUM В Киеве полиция и Национальная гвардия оцепили здание Верховной Рады, проход на площадь Конституции осуществляется только через рамки, пишет в Facebook народный депутат Украины Мустафа Найем.

По его словам, щитами оцеплен весь правительственный квартал. Правоохранители перекрыли центр Киева еще вечером 16 октября.

В администрации президента Украины Петра Порошенко объяснили перекрытие центра города тем, что в Киев с официальным визитом прибыл президент Мальты Мари-Луиз Колейро и в центре пройдут церемониальные мероприятия.

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В Киеве на 17 октября запланирована акция под предводительством Михаила Саакашвили. В предстоящем протесте, кроме партии Саакашвили «Рух Нових сил» («Движение новых сил»), также примет участие неонацистская «Свобода» Олега Тягнибока.

Еще ряд неонацистских организаций заявили об участии в протесте — это «Національный корпус» Андрея Билецкого, «Самопомич» Андрея Садового и партия «5.10» Геннадия Балашова.

Поддержат Саакашвили и общественное движение «Хвыля» Виктора Чумака, партия «Альтернатива» Егора Фирсова, партия «Демократичний альянс» (Василий Гацько и Виктория Пташник).

Ранее Саакашвили призвал «всех ехать 17 октября в Киев» на протестную акцию, целью которой является свержение «бандитской верхушки».

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Напомним, 10 сентября на Украину с боем прорвался бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он начал агитационную деятельность в разных регионах страны, заявляя, что «бандитскую верхушку» в Киеве необходимо убрать.

16 октября Саакашвили провел митинг в Харькове, на котором заявил, что киевские власти способны «избавиться» от него любыми способами, включая убийство. Также экс-президент Грузии призвал 17 октября всех своих сторонников выйти на протест в столице Украины с требованиями создать антикоррупционный суд, сделать выборы более прозрачными и снять с депутатов неприкосновенность.

Кроме того, Саакашвили взял на себя право говорить за украинский народ и заявил, что к президенту Петру Порошенко есть требования: Украина стоит на краю социально-экономической катастрофы, ее экономика почти не растет, более 90% населения не доверяет руководству страны.

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Первое и главное требование народа к Порошенко — реальная борьба с коррупцией и начать ее стоит с ближайшего окружения главы государства. Затем Порошенко нужно выполнить предвыборное обещание — приступить к открытой и публичной продаже бизнеса.

Кроме того, Украине, по мнению Саакашвили, Э необходима избирательная реформа по замене мажоритарной системы выборов на европейскую, основанную на открытых списках. Четвертое требование жителей страны — снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до приемлемых величин.