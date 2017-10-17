Ярош: жители Украины должны быть готовы встречать российских военных

Киев, , 10:03 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины и бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что жителям Украины необходимо раздать оружие, чтобы отвергнуть якобы возможные российские вторжения. Об этом он сказал в интервью изданию «Апостроф».

"Нам необходимо массовое вооружение. Ну, не войдет в Днепр, к примеру, враг, если по нему начнут лупашить из каждого окна», — заявил Ярош.

Он отметил, что любой генерал, в том числе российский, посчитает, что в таком случае армия понесет потери, которые нельзя будет восполнить. По словам украинского нациста, подобная тактика применялась во время конфликта на Северном Кавказе в 1990-х годах:

«В Грозном во время первой войны практически всем жителям города раздавали оружие. Чеченцы бригады целые российские поуничтожали фактически полностью».

Ярош добавил, что экс-командир украинского батальона Иса Мунаев, уничтоженный ополченцами, советовал Ярошу «втянуть» российских военных в любой украинский город, чтобы там «пощелкать всех».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Ярош заявил, что хочет зайти в Донецк, провести там зачистку и парад победы, плавно переходящие в посиделки в ресторане. По мнению украинского нациста, в этот ресторан он попадет раньше, чем пройдут десятилетия.

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