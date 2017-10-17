По следам Шевчука: лидер Компартии ПМР утверждает, что его хотели убить

Тирасполь, , 09:40 — REGNUM Приднестровская коммунистическая партия (ПКП) заявила о предотвращении попытки покушения на ее лидера Олега Хоржана. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в сообщении, опубликованном на официальном сайте партии, утверждается, что покушение не произошло лишь благодаря вмешательству Москвы.

«Информацию об этом подтвердили ряд высокопоставленных источников в Российской Федерации. Сведения о готовящемся покушении изначально стали известны представителям спецслужб РФ, после чего они по своим каналам смогли выйти на заказчиков преступления в Приднестровье, и убедить их отказаться от его исполнения», — заявили в Компартии.

Олег Хоржан уже обсудил это с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и заместителем председателя СКП-КПСС, депутатом Госдумы от КПРФ Казбеком Тайсаевым.

«Российские коммунисты выразили поддержку Олегу Олеговичу [Хоржану], заверив, что сделают все от них зависящее для прекращения антикоммунистической вакханалии в Приднестровье и предотвращения попыток физической расправы над коммунистами», — сообщили в ПКП.

О случившемся, как заявили в приднестровской Компартии, уже проинформировано руководство Госдумы РФ, а «в ближайшее время вопрос будет поднят на уровне руководства Российской Федерации».

В Компартии уверены, что Хоржана хотели убить за то, что он критиковал власти ПМР и встречался с президентом Молдавии Игорем Додоном. Хоржан, напомним, вместе со своими соратниками в начале октября отправился на встречу Додона с «приднестровской общественностью», где обсуждалось «создание общественной платформы по примирению и согласию жителей обоих берегов Днестра». Все основные общественные организации Приднестровья встречу с Додоном бойкотировали, а отправившихся туда Хоржана с товарищами обвинили в предательстве интересов ПМР и намерении сдать Приднестровье Молдавии.

Олег Хоржан — ближайший соратник беглого экс-президента ПМР Евгения Шевчука, который сбежал в Молдавию после того, как на него завели ряд уголовных дел по обвинению в хищении государственных средств, превышении полномочий и т.д.

Оказавшись в Кишиневе Шевчук первым делом отправился в молдавскую Генпрокуратуру, где заявил, что руководством Приднестровья и промышленного холдинга «Шериф» на него готовилось покушение и дал показания по вопросам, интересовавшим молдавских прокуроров. В итоге Генпрокуратура Молдавии завела уголовное дело о «подготовке покушения» на Шевчука, а сам экс-президент, заручившийся в Кишиневе покровительством лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, беспрепятственно отправился в одну из стран ЕС.

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