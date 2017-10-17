СМИ: США не имеют плана действий в Сирии после освобождения Ракки

Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Власти США, которые надеются в ближайшее время полностью освободить от террористов международной группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) город Ракку, не имеют плана дальнейших действий в Сирии. Об этом сообщает NBC со ссылкой на официальные источники.

По данным телеканала, администрация главы Белого дома Дональда Трампа рассчитывает на освобождение от террористов Сирии, при этом не допустив установления контроля президента страны Башара Асада над регионом.

Поэтому, отмечают источники, обсуждение формирования общей стратегии США в отношении Сирии проходит медленно.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 октября официальный представитель Демократических сил Сирии — объединения курдских и арабских подразделений Мустафа Бали заявил, что поддерживаемые США силы, участвующие в освобождении от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийской Ракки, овладеют городом в течение считанных дней.

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