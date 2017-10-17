США подготовят еще четыре украинских батальона в 2018 году

Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Программу по обучению вооруженных сил Украины (ВСУ) реализует совместная многонациональная группа в подчинении Европейского командования (EUCOM) ВС США. В 2018 году этой группой будет подготовлено еще четыре украинских батальона, передает 17 октября ТАСС со ссылкой на представителя EUCOM.

«Могу сказать, что мы будем помогать при четырех ротациях, запланированных в течение следующего года», — сказа источник.

Под ротациями подразумевается чередование обучаемых военных подразделений в составе группы. Таким образом происходит их обучение с 2015 года, пояснил американский представитель.

«Мы продолжаем выступать в качестве советников для украинской армии», — сообщил источник в EUCOM.

Однако сейчас ВСУ самостоятельно определяют направления обучения их батальонов иностранными военными инструкторами. План подготовки на 2018 год уже определен и обеспечен из федерального бюджета США, пояснил источник.

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В свою очередь в госдепартаменте США сообщили, что с 2014 года в процессе «изучения запросов Украины» американская сторона выделила на обучение и снаряжение более $750 млн.

Отметим, в 2017 году в Пентагоне планировали обучить четыре батальона ВСУ и создать центр боевой подготовки украинских войск на Яворовском полигоне в Львовской области. В 2016 году американцы подготовили шесть украинских батальонов, включая спецназ. В 2015 году году США обучили три батальона нацгвардии, в составе которых проходили службу и ультранационалисты.

Ранее стало известно, что министерство обороны Украины увеличивает финансирование на закупку новой техники для ВСУ. 10 октября министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что министерство закупит новые украинские БТР-4Е, а также ракетные комплексы «Стугна» и «Корсар».

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