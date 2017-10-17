Президент Мальты помешал Саакашвили провести митинг в Киеве

Киев, , 09:12 — REGNUM Центр Киева перекрыли в связи с приездом 17 октября на Украину президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преки, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, улицы начали перекрывать еще вечером 16 октября. Помимо приезда мальтийского президента, 17 октября в Киеве ожидались массовые акции протеста, одна из которых возглавляется экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

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По словам руководителя департамента информационной политики администрации президента Украины Владимира Горковенко, во время визита президента Мальты на площади перед зданием администрации президента Украины пройдут церемониальные мероприятия.

Напомним, 10 сентября на Украину с боем прорвался бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он начал агитационную деятельность в разных регионах страны, заявляя, что «бандитскую верхушку» в Киеве необходимо убрать.

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16 октября Саакашвили провел митинг в Харькове, на котором заявил, что киевские власти способны «избавиться» от него любыми способами, включая убийство. Также экс-президент Грузии призвал 17 октября всех своих сторонников выйти на протест в столице Украины с требованиями создать антикоррупционный суд, сделать выборы более прозрачными и снять с депутатов неприкосновенность.

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