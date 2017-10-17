О чем Рамзан Кадыров говорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым?

Ташкент, , 09:03 — REGNUM В ходе визита главы Чечни в Узбекистан состоялась встреча Рамзана Кадырова с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым. Во время нее были обсуждены перспективы возможного сотрудничества между северокавказским субъектом РФ и Узбекистаном, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе главы Узбекистана.

По мнению президента этой страны, такие встречи должны способствовать укреплению узбекско-российских отношений, а также наполнению их конкретным практическим содержанием.

Глава Чечни поблагодарил Шавката Мирзиёева за теплый прием и организацию визита, цель которого, как говорится в сообщении пресс-службы главы Узбекистана — «посещение исторических центров исламской цивилизации, где проходил обучение его отец — Ахмат-Хаджи Кадыров». Во время беседы Кадыров подчеркнул свою готовность активно способствовать развитию и укреплению взаимовыгодных связей между двумя странами по различным направлениям и выразил признательность за продвижение Шавкатом Мирзиёевым подлинно гуманистической сути ислама.

«Мы обсудили целый ряд вопросов взаимовыгодного сотрудничества в экономике, социальной сфере, культуре, спорте, инвестиционной политике. Мы договорились совместными усилиями добиться установления тесных связей между Узбекистаном и Чечней, вывести их на более высокий уровень, придать характер системности», — написал чеченский лидер на своей странице в Instagram.

В завершении встречи Рамзан Кадыров пригласил президента Узбекистана посетить в удобное для него время Чечню. По словам главы региона, такое обещание Шавкатом Мирзиёевым было дано.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Узбекистан вчера, 16 октября. По сообщению пресс-службы чеченского лидера, во время двухдневного визита он ознакомится с двумя крупными мечетями столицы Узбекистана — Хаст-Имам и Шайха Зайниддина, побывает на месте захоронения известного узбекского богослова шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, бывшего учителя и близкого друга его отца, обучавшегося в Ташкентском исламском институте.

Кроме того, Кадыров планирует ознакомиться с работой компании Artel и предприятия Gold Dried Fruits Export, занятого в переработке и экспорте сельскохозяйственной продукции.

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