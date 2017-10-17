Документы Mossack Fonseca: Награда Ассанжа и расследования Галиции

Лондон, , 08:36 — REGNUM Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил награду в €20 тыс. за информацию, с помощью которой можно будет найти убийц журналистки Дафне Каруаны Галиции, занимавшейся расследованием связей премьер-министра Мальты Джозефа Муската и двух его ближайших помощников с так называемым «панамским досье».

В своем Twitter Ассанж написал, что «потрясен» информацией о гибели мальтийской журналистки и блогера. Известно, что Каруана Галиция подорвалась на бомбе, когда ехала на арендованном автомобиле по дороге от своего дома на севере Мальты.

По предварительным данным, мощное взрывное устройство находилось не в машине, в действие его привели дистанционно. Полиция квалифицирует инцидент как убийство.

Напомним, Галиция была одной из журналистов, чье расследование легло в основу «панамского досье» об офшорных схемах, которые использовались мировыми лидерами. Также она была автором собственного блога Running Commentary.

По версии журналиста, супруге премьер-министра Мальты принадлежит панамская офшорная компания. Также она расследовала возможные связи Муската и его помощников с панамским досье, продажей паспортов и получением денег от властей Азербайджана.

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За две недели до убийства Галиция обратилась в полицию с заявлением о поступавших в ее адрес угрозах жизни. В целом, в «Панамском досье», опубликованном в 2016 году Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) принимали участие сотни зарубежных СМИ, оно было сделано на основе 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Ранее Баку обвинили в отмывании денег через европейских политиков: в американской The Washington Post и британской The Guardian в один и тот же день вышли статьи, в которых, в том числе, упоминались сам азербайджанский президент Ильхам Алиев и члены его семьи.

Публикации в американской и британской газетах были перепечатаны практически всеми ведущими европейскими изданиями. Всплыли сюжеты, вброшенные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который в апреле 2016 года обнародовал наделавшее много шума «панамское досье».

Тематика самая различная — лоббистская деятельность Баку в европейских структурах, «икорная дипломатия», воспрепятствование принятию в 2013 году резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане и «сомнительные итоги» последних президентских выборов, пишет шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

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Дело дошло до того, что в некоторых европейских странах, в частности в Германии, заговорили о проведении специального расследования. Совет Европы уже приступил к следствию. Американский сенатор Дик Дирби предложил ввести санкции против ряда высокопоставленных азербайджанских чиновников.

Напомним, с открытием панамских документов журналистами стало известно о существовании 200 тыс. подставных компаний или «оффшоров», связанных с панамской юридической фирмой Mossak Fonseca.

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Скандал выявил, что в течение последних четырех десятилетий лица со всего мира пользовались услугами панамской юридической фирмы для создания «оффшорных» компаний в различных налоговых убежищах для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. В деле компании Mossack Fonseca принимают участие 19 стран Европы через своих специальных прокуроров.