Южная Корея профинансирует перепись населения в КНДР

Сеул, , 08:33 — REGNUM Южная Корея намерена выделить $6 млн на всеобщую перепись населения в КНДР в 2018 году, сообщил 17 октября представитель Министерства объединения на брифинге.

«Мы видим необходимость оказать помощь в проведении переписи, которая пройдет при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения», — сказал он.

Представитель Министерства добавил, что ведомство ведет переговоры с ООН по этому поводу. Как он отметил, перепись даст возможность получить актуальную информацию о состоянии северокорейского населения с помощью надежных современных методов.

Последний раз перепись населения в КНДР проходила в 2008 году. Тогда Южная Корея выделила для КНДР $4 млн.

Напомним, в сентябре Южная Корея выделила $8 млн на оказание гуманитарной помощи КНДР по линии ООН.

Сообщалось, что сроки направления и объемы траншей правительство Республики Корея определит позже, учитывая различные факторы, в том числе межкорейские отношения.

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