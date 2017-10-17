В Ростове-на-Дону открыт первый в РФ памятник защитникам Донбасса

Ростов-на-Дону, , 08:23 — REGNUM Монумент в память о российских добровольцах, вставших на защиту Донбасса, появился в Ростове-на-Дону. Памятник около 7 м высотой установили в парке имени Островского, передают «Вести».

Торжественная церемония открытия монумента, приуроченная к третьему съезду организации «Союз добровольцев Донбасса», состоялась 16 октября. Мероприятие прошло при участии мэра города Виталия Кушнарева, помощника президента РФ Владислава Суркова и главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Кушнарев отметил, что памятник посвящен людям, ценою своих жизней отстоявших возможность сохранения русского мира. Захарченко рассказал о другом памятнике, установленном в тот же день в Донецке в память о командире батальона «Спарта» Арсене Павлове (позывной «Моторола»), погибшем ровно год назад.

Монумент в Ростове представляет собой стелу на квадратном основании, облицованную гранитными плитами. Венчает памятник установленный наверху крест.

Напомним, уроженец города Ухты Арсен Павлов, один из самых известных командиров ополчения Донбасса, был убит 16 октября 2016 года в подъезде дома в Донецке, где он жил. В шахте лифта было приведено в действие взрывное устройство, Павлов скончался на месте.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября 2017 года Александр Захарченко сообщил о том, что все причастные к убийству Моторолы задержаны, исключая лишь одного человека. Речь идет о членах украинской группировки. Глава ДНР отметил, что в ближайшее время МВД республики выступит с заявлением о ходе расследования убийства командира.

Напомним также, что гражданская война на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Вооруженный конфликт разгорелся после того, как жители Донбасса отказались поддержать государственный переворот в Киеве и новую украинскую власть.

Жители Луганской и Донецкой областей Украины объявили о создании народных республик Донбасса, однако Киев направил в регион армию и националистические батальоны.

В феврале 2015 года в Минске участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, предполагающий прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Однако режим прекращения огня регулярно нарушается украинской стороной.

14 октября президент Украины Петр Порошенко заявил о получении армией до конца 2017 года более 1 тыс. единиц вооружения и военной техники. Он также отметил, что в 2018 году Киев намерен нарастить финансирование Вооруженных сил Украины почти до 84 млрд гривен.

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