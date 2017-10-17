«Когда уже начнут что-то разрешать?»: уральцы о новой инициативе Минздрава

Екатеринбург, , 08:14 — REGNUM В Свердловской области новое планируемое ограничение для курильщиков вызвало волну критики. На форумах и в соцсетях граждане интересуются, не собираются ли чиновники приставить к каждому подъезду по полицейскому, и спрашивают, когда уже в стране начнут что-то разрешать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Минздрав планирует запретить курение на расстоянии менее 10 метров от подъездов жилых домов. Проект уже одобрен министерством, пишет газета «Известия».

На форумах и в соцсетях свердловчане отмечают, что в стране уже слишком много запретов. «Когда уже начнут что-то разрешать?» — спрашивают жители Урала.

Что касается именно этого запрета, то единицы граждан его поддержали. По их мнению, теперь старушки смогут спокойно отдыхать возле своих подъездах на лавочках (если, конечно, такие имеются). Но основная часть граждан выступает резко против очередной инициативы.

Люди отмечают, что к каждому подъезду не приставить сотрудника полиции. Также они шутят, что обилие запретов в России компенсируется необязательностью их соблюдения.

А тем временем поправки к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» уже находятся на согласованиях.

Между тем чиновники отчитываются о том, как работают ранее введённые запреты. Как пишет издание «Тюменская линия», с начала 2017 года на территории Тюменской области за курение в неположенных местах были оштрафованы 22 человека.

С жалобами на курильщиков гражданам советуют обращаться в жилищные инспекции или полицию.

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