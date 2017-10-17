Никому так долго не угрожали, как КНДР: Пхеньян заявил о праве на оборону

Нью-Йорк, США, , 07:57 — REGNUM Пока США владеют ядерным оружием, свой ядерный арсенал намерена сохранять и Северная Корея, заявил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Ситуацию на Корейском полуострове он назвал критической из-за действий Вашингтона: ядерная война там может начаться «в любой момент». Что касается наличия у КНДР ядерного оружия, дипломат назвал это «оправданной мерой по самозащите».

«Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время», — пояснил представитель КНДР.

Ким Ин Рен напомнил, что американское ядерное оружие появилось в Южной Корее в 1957 году, а масштабные военные учения проходят последние 40 лет. В марте и апреле этого года, напомнил дипломат, в маневрах приняли участие более 300 тыс. военнослужащих, которые отрабатывали нанесение превентивного удара по КНДР.

В данной ситуации, считает Пхеньян, страна имеет полное право на самооборону и в результате развития программ вся континентальная часть США находится в пределах досягаемости «огневой мощи», и если США посмеют хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную территорию, они не уйдут от жестокого наказания ни в одной части света».

Читайте также: Представитель КНДР в ООН: «Ядерная война может начаться в любой момент»

Пока США, которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к Договору о запрещении ядерного оружия, пока это соглашение не подпишут США, заключил Ким Ин Рен. КНДР сейчас, несмотря на давление мирового сообщества, развивает свои ракетную и ядерную программы.

Напомним, начался очередной виток обострения ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи. Американский президент Дональд Трамп оценивал ситуацию последних дней как «затишье перед бурей». «Затишье» не помешало США 12 октября направил к Корейскому полуострову атомную подводную лодку SSN-770 «Таксон» с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту.

Читайте также: Ударные атомные субмарины США идут к Корейскому полуострову

СМИ Южной Кореи сообщали, что атомная подлодка «Таксон» с 12 пусковыми установками для крылатых ракет «Томагавк», должна прибыть на совместные американо-южнокорейские военные учения, которые должны начаться у берегов КНДР во второй половине октября 2017 года.

Кроме того, ударная атомная подводная лодка «Мичиган», также вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк», тоже идет к Корейском полуострову для участия в этих маневрах. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство «Ренхап», ссылаясь на военный источник.

15 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти США не стремятся развязать войну против КНДР и дипломатические усилия Вашингтона продолжатся до тех пор, «пока не упадут первые бомбы». Заявление не слишком обнадеживающее, если учесть, что усилия Тиллерсона, по словам американских сенаторов, сводятся на нет проводимой президентом США политикой.

Читайте также: Путин ввёл санкции против КНДР во исполнение резолюции СБ ООН

Так, президент США Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о готовности Вашингтона полностью уничтожить КНДР в том случае, если о нее будет исходить угроза для самих США или их союзников. Такие заявления он позже делала неоднократно.

Официальный представитель МИД КНР отметил, что в последнее время действия Вашингтона лишь накаляют обстановку в регионе и не способствуют установлению мира и стабильности на Корейском полуострове. К решению кризиса дипломатическим путем призывает и Россия.