Сахалин потеряет хорошего хирурга, но обретёт нового сенатора

Южно-Сахалинск, , 08:23 — REGNUM Сенатором от Сахалина может стать врач — хирург углегорской больницы Юрий Архаров. Ранее от островного региона планировали отправить Сергея Подоляна — зампреда областного правительства, победившего на выборах в Областную думу в сентябре 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Председатель Облдумы Сахалина выбыл из предвыборной гонки

После прошедших выборов в Облдуму Сахалина кандидатура Сергея Подоляна в Совет Федерации от Сахалина рассматривалась практически без альтернатив и вопрос считался решенным. Как предполагали региональные СМИ, именно в его пользу экс-председатель регионального парламента Владимир Ефремов неожиданно для всех покинул предвыборную гонку, не смотря на то, что вел активную предвыборную кампанию и встречался с избирателями. Но что-то пошло не так.

«Кандидатуру Сергея Подоляна не согласовали в администрации президента России. Сергея Подоляна небезосновательно связывают с сенатором от Сахалина Александром Верховским, который сейчас представляет регион в Совфеде РФ от Облдумы Сахалина. Отвод Подоляна источники объясняют нежеланием видеть в Совфеде человека Верховского — крупного сахалинского рыбопромышленника. При этом на уровне Сахалинской области кандидатура Подоляна была согласована и одобрена», — сообщало ИА Сахалин. Инфо.

Когда стало известно, что кандидатура Сергея Подоляна не проходит, Областная дума согласовала Юрия Архарова — хирурга, заведующий отделением углегорской больницы.

Архаров избран в думу по партийному списку «Единой России». Ему 40 лет, он уроженец Благовещенска.

19 октября кандидатуру Юрия Архарова рассмотрит и, скорее всего, окончательно одобрит депутатский корпус.

В социальных сетях Сахалина уже обсуждают кандидатуру Юрия Архарова на высокий пост.

«Что полезного сделал Архаров? Во-первых, трижды избирался депутатом в Углегорске. Он сумел добиться выделения жилья врачам ЦРБ, а в сахалинской глубинке — это большая проблема, вообще проблема привлечь кадры. Это очень трудно, но он смог. От него будет толк в Совете Федерации».

«Удачи ему. Но очень жаль, что Углегорский район останется без отличного хирурга».

«Если это все — не чья-то «многоходовка», то значит есть на свете справедливость. Архаров очень достойный человек, образованный и интеллигентный, порядочный».

«Жалко такого отпускать. Он ведь дневал и ночевал в больнице! Но, с другой стороны, именно такие и должны быть во власти!».

«Про Архарова — только хорошее! Он отличный врач, человек, депутат. Его депутатом люди избирали, по-честному. Уверен — в Совфеде он пользы много принесет и про Сахалин не забудет», — написали сахалинцы в социальных сетях.

Читайте также: Трутнев заявил о недопустимости падения уровня жизни на Сахалине

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего времени Сахалинскую область в Совете Федерации представляет крупный сахалинский предприниматель Александр Верховский. Особой популярностью ни он, ни еще один Сахалинский сенатор Дмитрий Мезенцев не пользуются. .

Что касается несостоявшегося сенатора Сергея Подоляна, то о нем сахалинские СМИ пишут, что «сахалинцы о нем вспоминают лишь тогда, когда его снимают с какой-то должности, либо назначают на какую-то должность».

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в сентябре 2015 года подписал указ о назначении экс-губернатора Иркутской области, генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Дмитрия Мезенцева представителем региона в Совете Федерации РФ. Его полномочия истекут в сентябре 2020 года. За 2016 год сенатор от Сахалина задекларировал доход меньше 5 млн рублей, а его супруга всего 2,3 млн. У Мезенцевых есть два больших земельных участка, 3,5 и 1,2 тыс. кв.м., большой дом площадью 314 кв. м, 4 квартиры — от 152 до 37 кв.м. Есть у сенатора два гаража, ездит он на двух автомобилях — Volkswagen Touareg и Volkswagen Phaeton.

Александр Верховский стал сенатором от Обладумы Сахалина в октябре 2012 года. С избранием нового состава регионального парламента истекает срок его полномочий. Заработок Александра Верховского составил в 2016 году 135 млн рублей. Супруга сенатора заработала меньше — 6 млн рублей. Зато у нее имеется дом в Италии площадью 207 кв. м, расположенный на земельном участке площадью 2,6 тыс. кв.м. Сам сенатор владеет домом в России площадью 370 кв.м. Он расположен на земельном участке площадью 1,8 тыс кв.м. Еще имеется квартира площадью 370 квадратов, нежилое помещение. У жены тоже есть квартиры — 123 и 225 кв. метров. Ездит чета Верховских на автомобилях марки LEXUS.

Сенатор Верховский — крупнейший рыбопромышленник Сахалина. Островным журналистам он запомнился тем, что в 2016 году, отчитываясь перед областными депутатами о проделанной работе, уложился ровно в 6 минут. А на большинство вопросов отвечал кратко: «Это не мой функционал».

Кампания по выборам депутатов Сахалинской думы VII созыва изобиловала скандалами. Жители региона в социальных сетях не раз называли ее «самой грязной» за всю историю Сахалинской области. Явка на выборы составила 26%. Из них 50% голосов набрала «Единая Россия». КПРФ оставила за собой 16,2% голосов, ЛДПР — 12, 6%.