Трамп начнет с Японии первое азиатское турне

Токио, , 07:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прибудет в Японию 5 ноября в рамках первого азиатского турне. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Котаро Ногами, передает RT.

Ногами отметил, что визит американского лидера продлится до 7 ноября. Затем Трамп отправится в Южную Корею, а после — в Китай.

В начале октября пресс-служба Белого дома сообщила о том, что Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о согласованности действий в отношении КНДР в ходе телефонной беседы. Тогда же был анонсирован визит американского лидера в Японию в ноябре, однако точная дата не была указана.

Программа ноябрьских поездок Трампа также опубликована на сайте Белого дома. На 5 ноября намечена встреча главы США с Синдзо Абэ, а также с теми японцами, чьи родные были «похищены северокорейским режимом».

7 ноября состоится двусторонняя встреча Трампа с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Отмечается, что президент США выступит в Национальном собрании. В числе прочего он призовет мировое сообщество к максимально возможному давлению на Пхеньян.

На 8 ноября запланирован визит Трампа в Китай. В Пекине состоится его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. 10 ноября Трамп отправится во Вьетнам, 12 ноября — на Филиппины.

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