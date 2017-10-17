Экс-посол Израиля в РФ рассказал о «трехсторонних» переговорах по Сирии

Тель-Авив, , 07:24 — REGNUM В ходе встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы израильского военного ведомства Авигдора Либермана в Тель-Авиве в понедельник, 16 октября, ключевой темой обсуждения вероятно стала ситуация в Сирии. Об этом сообщил бывший посол Израиля в России Цви Маген в интервью RT.

«Наш министр обороны в течение этой недели улетает в США обсуждать с американским министром обороны те же вопросы, — подчеркнул он. — Так что тут получается интересный треугольник в том плане, что Россия посредством Израиля с США будет обсуждать этот вопрос».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 октября министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Тель-Авиве с главой израильского военного ведомства Авигдором Либерманом сообщил, что военная операция в Сирии против боевиков различных террористических группировок завершится в ближайшее время.

Читайте также: Сергей Шойгу прибыл в Израиль с официальным визитом

Читайте также: Шойгу: Операция в Сирии близка к своему завершению