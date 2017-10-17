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«Российский след» стал неинтересен, что пришло ему на смену? Радио REGNUM

Политика

Президенту США надоел поиск «российского следа», а вот в Литве и Болгарии тема российской угрозы набирает обороты

«Российский след» стал неинтересен, что пришло ему на смену? Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 17 октября 2017, 08:00 — REGNUM  

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