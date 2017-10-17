«Российский след» стал неинтересен, что пришло ему на смену? Радио REGNUM

Москва, 17 октября 2017, 08:00 — REGNUM
- «Раскачать» Россию: в Литве уверены, что Кремль и российское общество — не одно и то же;
- Оправдание за поражение: Трампу наскучил поиск «российского следа»;
- Оборонительный союз: Болгария призывает объединиться для защиты от России;
- Дружат против России: опасность совместного проекта водных путей Белоруссии и Украины для России?
- Минздрав предупреждает: за курение у подъездов хотят штрафовать;
- Воспитание или дрессировка: директор ярославского дома-интерната заставляла подростков пить мочу.
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