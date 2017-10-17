Рокировка: в Хакасии и Красноярском крае сменились федеральные инспекторы

Новосибирск, , 06:31 — REGNUM Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло назначил главным федеральным инспектором по Красноярскому краю Сергея Блинова. Занимавший ранее пост ГФИ в Красноярске Николай Холодов назначен главным федеральным инспектором в соседнюю Хакасию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре полпредства.

Напомним, что недавно в Красноярском крае сменился глава региона — бывший сибирский полпред Виктор Толоконский в конце сентября объявил о своей отставке, а вскоре на должность врио главы региона был назначен Александр Усс, до этого возглавлявший краевое заксобрание.

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Сергей Блинов родился 11 сентября 1962 года в Семипалатинске (Казахстан). Окончил Казанский авиационный институт, а также Высшие курсы КГБ СССР. С апреля 1985 года по сентябрь 1989 года — инженер-конструктор ПО «Радиотехнический завод» (Красноярск), а с сентября 1989 года по октябрь 2017 года служил в КГБ, затем — ФСБ. Генерал-лейтенант запаса ФСБ России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, благодарностью президента Российской Федерации. Женат, имеет сына.