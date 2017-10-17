Власти Турции отпустили жену и дочь сотрудника генконсульства США

Анкара, , 05:08 — REGNUM Задержанные в Турции жена и дочь Метина Топуза, сотрудника американского генерального консульства в Стамбуле, отпущены, сообщает Anadolu.

Освобождение было санкционировано при условии, что жена и дочь Топуза не будут выезжать за рубеж и еженедельно будут связываться с правоохранительными органами.

Напомним, Топуз был арестован турецкими властями 5 октября в рамках дела о попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. Анкара подозревает его в связях с проживающим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

На арест остро отреагировали в США, прекратив выдачу неиммиграционных виз турецким гражданам, после чего премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил Вашингтон в нарушении стратегического партнерства.

Анкара настаивает на том, что арест — ее внутреннее дело, учитывая турецкое гражданство Топуза.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября американский госсекретарь Рекс Тиллерсон призвал Анкару доказать привести доказательства вины граждан США, обвиненных Турцией.

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