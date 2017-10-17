Суд не прав: адвокаты Винника в Греции пожаловались на плохого переводчика

Афины , , 04:45 — REGNUM Жалоба на неквалифицированного переводчика, привлеченного к судебному заседанию по делу российского гражданина Александра Винника в Греции, подана защитой, сообщил Тимофей Мусатов, адвокат Винника, в интервью Russia Today.

Комментируя ход судебного процесса, юрист заявил, что Винник фактически не имел возможности дать нормальные показания, потому что предоставленный переводчик плохо выполнял свою работу.

«В настоящий момент мы готовимся к судебному заседанию в Верховном суде, — сказал Мусатов. — В понедельник (16 октября) была подана дополнительная жалоба: мы считаем, что нарушены права нашего подзащитного, так как его слова в судебном процессе были грубейшим образом искажены. Суд фактически отказался выслушать Винника, но при этом принял во внимание искаженную версию его заявления».

Мусатов пояснил, что квалификация переводчика просто не соответствует необходимым требованиям. Оказывается, переводчица не в полной мере владеет юридической терминологией.

Защита просила заменить переводчика, однако суд ей навстречу не пошел. В качестве примера Мусатов привел такую выдержку из материалов судебного заседания:

«На вопрос: «Вы являлись хозяином компании?» — Винник отвечает: «Нет, я не являлся хозяином компании, я был только экспертом». И этот ответ переводят так: «Да, я являлся хозяином компании».

Напомним, Винник обвиняется американскими властями в отмывании четырех миллиардов долларов с помощью созданной им криптовалютной биржи. Российский гражданин не признает свою вину.

25 июля 2017 года по запросу США его задержали в Греции. В гостиничном номере прошел обыск, изъяты компьютеры, кредитные карты, мобильные телефоны.

США потребовали выдать им Винника, против чего в Москве выразили протест. Генпрокуратура РФ потребовали экстрадировать его в Россию. 11 октября греческий суд удовлетворил запрос Москвы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мусатов заявил, что решение по выдаче Винника Вашингтону будет принято Верховным судом Греции 15 ноября.

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