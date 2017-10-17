Дестабилизация в Киркуке: ИГ* захватили две иракские деревни

Киркук, Ирак, , 03:35 — REGNUM Вооруженный захват двух населенных пунктов близ города Киркук (Ирак) осуществлен террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает телекомпания Sky News.

Уточняется, что захвачены две деревни, находящиеся к северо-западу от Киркука. Жители деревень смогли покинуть опасный район до прихода террористов.

Иракские власти со своей стороны предприняли попытку стабилизировать ситуацию. В районе находится иракский военный контингент.

Напомним, война за Киркук началась в связи с обострением обстановки в Ираке после референдума в Курдском автономном районе. В провинции Киркук находится одно из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений.

Несмотря на то, что Киркук не входит в Курдский автономный район, курды на протяжении нескольких лет контролировали эту территорию. После референдума они заявили, что иракские военные собираются отбить у них месторождение.

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В итоге Багдадом были взяты под контроль электростанция, дороги и инфраструктура близ Киркука, а также военная база.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября Фуад Маасум, президент Ирака, призвал положить конец конфликту в Киркуке. По его словам, нужен диалог между Багдадом и курдами.

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