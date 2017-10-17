Трампу надоело расследование «российского следа»

Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Расследования «вмешательства» России в американские выборы президента (2016 г.) нужно завершить, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос об обоснованности слухов, касающихся увольнения Роберта Мюллера, спецпрокурора по расследовании «российского следа», американский лидер сказал, что таких планов у Белого дома нет: «Нет, совершенно нет».

Между тем вопрос о самом расследовании вызвал у Трампа негативную реакцию.

«Я бы хотел увидеть, что оно закончилось, — сказал он. — Послушайте, весь этот российский вопрос был оправданием демократов за поражение на выборах».

Трамп в очередной раз опроверг обвинения в связях его команды с Москвой. Раздутый скандал вокруг лоббирования «интересов Москвы» надоел не только ему, но и «американской общественности».

Также американский лидер обратил внимание на особенности избирательной системы в США, при которой Демократическая партия, как он считает, получает преимущества над конкурентами — в коллегии выборщиков. Тем не менее это преимущество «не спасло» Хиллари Клинтон — оппонента Трампа на выборах.

Напомним, пресловутое расследование должно завершиться к концу 2017 года. 13 октября бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибус дал показания сотрудникам Мюллера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября Клинтон вновь актуализировала тему законности прихода Трампа к власти. В очередной раз она обвинила в своем проигрыше Москву: якобы российскому президенту Владимиру Путину удалось сорвать выборы.

Читайте ранее в этом сюжете: Хилари Клинтон: Путину удалось подорвать президентские выборы в США