В Киеве националистами захвачено здание комплекса «Парковый»

Киев, , 00:57 — REGNUM Захват здания конгрессно-выставочного комплекса «Парковый» в Киеве осуществлен группой украинских националистов, говорится на сайте «Национального корпуса».

Как сообщается, целью захвата здания является намерение передать его государству.

«Мы требуем, чтобы деньги, получаемые по деятельности вертолетной площадки на Парковой дороге оставались доходами в казну государства, а не выводились за рубеж «семьей» [4-го президента Украины Виктора] Януковича», — сообщается на сайте.

Захват осуществили члены «Национального корпуса», «Свободы» и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они «успокоили» общественность, уточнив, что «предприниматели и организации смогут провести здесь все запланированные мероприятия».

На крыше трехэтажного здания по улице Парковая дорога располагается вертолетная площадка. В целом оно используется для таких мероприятий как конференции, выставки, семинары, концерты.

Отметим, что здание было построено в преддверии Чемпионата Европы по футболу Евро-2012, финал которого проходил в Киеве. В то время у власти в стране находился Янукович.

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