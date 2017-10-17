Пхеньян назвал страны, которым не стоит опасаться ядерного возмездия

Нью-Йорк, США, , 00:07 — REGNUM Иностранным государствам, которые не присоединятся к военным действиям США против КНДР, нечего бояться возмездия со стороны Пхеньяна, заявил заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён, 16 октября сообщает Reuters.

«До тех пор, пока та или иная страна не принимает участие в военных действиях США против КНДР, мы не намерены применять или угрожать применением ядерного оружия в отношении третьих стран», — заявил заместитель постпреда КНДР.

«Вся материковая часть США находится в зоне досягаемости наших ракет. Если США посмеют вторгнуться на нашу священную территорию, они не ускользнут от сурового наказания», — добавил Рён.

Напомним, власти Северной Кореи раскритиковали «опасные шаги» Австралии, направленные на поддержку политических и военных провокаций со стороны США в отношении КНДР. В Пхеньяне добавили, что если Австралия продолжит в том же духе, то ей не удастся «избежать катастрофы».

«Если Австралия продолжит следовать за США, осуществляя военное, экономическое и дипломатическое давление на КНДР, несмотря на наши неоднократные предупреждения, всем им не удастся избежать катастрофы», — говорится в заявлении властей КНДР.

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