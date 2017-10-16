Могерини прокомментировала ситуацию в иракском Киркуке

Багдад, , 23:38 — REGNUM ЕС уважает Конституцию Ирака и готов оказать поддержку для сохранения его единства, заявила верховный представитель ЕС Федерика Могерини, 16 октября сообщает KUNA.

Могерини сделала своё заявление в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади.

Верховный представитель ЕС выразила готовность передать мировому сообществу любые призывы, направленные на содействие стабилизации текущей ситуации в арабской стране.

Обе стороны обсудили вопрос о размещении иракских войск в северной провинции Киркук и применении правовых и конституционных мер для установления контроля центрального правительства над территорией Ирака.

Напомним, богатая нефтью провинция Киркук попала под контроль регионального правительства Курдистана, когда правительственные войска Ирака оставили свои позиции на севере страны из-за наступления боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отношения между Иракским Курдистаном и Багдадом обострились после референдума о независимости регионального правительства Курдистана от центральных властей.

16 октября иракские войска взяли под свой полный контроль город Киркук, включая нефтяные месторождения и военные базы, расположенные в районе города. Ранее поступили сообщения о боестолкновениях между иракскими войсками и курдскими подразделениями.

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