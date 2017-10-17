Дмитрий Буянов, , 09:51 — REGNUM

Новый день у российской власти — новый повод для разлада с Западом и его отечественными сторонниками. Разговоры об «едином капиталистическом пути развития» и «общечеловеческих ценностях» давно сменились риторикой холодной войны, но наша актуальная элита все никак не может разрешить извечные русские вопросы «кто виноват» (хотя кое-кто явно находит причину всех бед в главе государства) и «что делать».

Впрочем, администрация президента прикладывает немало усилий к разрешению третьего — не менее важного — вопроса: «кто будет делать» это пока не придуманное «что»? За время от митингов на Болотной и Сахарова в 2011 году (с их недвусмысленными намеками на элитное покровительство) либеральная пресса нашла у главы государства десятки «опричнин», т. е. групп, которые должны были бы заменить «прозападную» элиту, «точащую зубы» на президента. У страха, как известно, глаза велики, но общая тенденция была схвачена верно: эксперименты с молодежными организациями, создание Росгвардии, перестановки губернаторов и т.д., — все эти шаги направлены на создание верных главе государства структур и персоналий.

Однако, как показала печальная история движения «Наши», провалившегося (а частично и предавшего) в самый ответственный момент — во время «болотных» митингов, люди, наполняющие «президентские» структуры, берутся не с Марса, а из российской реальности. И отбирает их отнюдь не лично президент (как бы кому ни хотелось), а целая элитно-властная машина. Оценить устройство этой машины нам позволит новый проект президентской администрации — «Лидеры России. Всероссийский конкурс управленцев» — направленный на поиск, как нетрудно догадаться, новых «руководителей-лидеров».

Сергей Кириенко высказался прямо: задача конкурса — стать «окном в завтрашнюю управленческую элиту дня». Казалось бы, нужно сложить 2+2 и сказать: вот она, долгожданная «опричнина»! Вот они, новые лица, новое политическое меню!.. А может, администрация пошла дальше — и создала лифт, который поднимет в «верхи» людей «от сохи», ученых, учителей и трактористов — иначе зачем нужен всероссийский конкурс с грантами на обучение и даже регистрацией через интернет (а не через знакомства и личные связи, как это принято в «высших кругах»)?..

К сожалению, результат конкурса предрешен. Предрешен он самым неприятным способом: не через коррупцию и заговоры, а через то, что сто лет назад назвали бы «классовым интересом». Любой конкурс подразумевает фильтры, и в этом конкретном начинании они особенно показательны. Думаете, как во власти оказываются «правильные» люди? Очень просто.

Первое требование (первый фильтр) — кандидат в возрасте до 50 лет должен более пяти лет быть на руководящей должности (младше 35 лет — два года). Речь здесь, конечно, не об «опыте работы». Человек, поставленный на руководящую должность и продержавшийся на ней пять лет, — по определению «обрастает» всеми возможными элитными связями. «Высшее общество» принимает управленца, управленец — принимает все законы «высшего общества». Говоря проще: если капитализм в России исторически криминальный (коррупция — лишь частное проявление), то и опытный руководитель не может быть «честным и справедливым». Все люди случайные, тем более с низших этажей социальной иерархии, отсекаются заведомо.

Второй фильтр — экспертный совет из директоров Сбербанка (лояльность которого президентскому курсу видна уже из отсутствия банка в Крыму), а также МГУ и РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ). В последней пройдет и обучение отобранных конкурсантов — по программе вновь назначенных губернаторов. Вопрос о том, как подбирается в этих вузах преподавательский состав, остается за скобками, но, по крайней мере, это не ВШЭ.

Третий — и самый показательный — фильтр заключается в системе «наставников», выбирающих и ведущих по несколько победителей конкурса. Введение людей в «новую» элиту поручено… «старой» элите в полном составе: Алексей Кудрин, Герман Греф, Павел Крашенинников (депутат из немцовской «Справедливой России», в последнее время отметившийся антисемейным ювенальным законом «о шлепках»), Андрей Костин и др. — наряду, конечно, с Сергеем Шойгу, Сергеем Лавровым, действующими губернаторами и т.д.

Понятно, что какой-то особой новизны от лиц, прошедших все указанные фильтры, ждать не стоит. Вместо поиска или воспитания кадров «вне» системы мы видим механизм самовоспроизведения элиты: из «пула» людей, уже одобренных «высшим обществом» на управленческих должностях, Кудрин, Греф и Ко находят и воспитывают меньшие копии самих себя. И это — даже если исключить возможность кумовства, коррупции и других методов посадить на «вертикальный лифт» «своих» людей. Или кто-то считает, что воспитание капиталистами своих могильщиков происходит именно так?..

Российская власть топчется на месте. Прозападная элита не меняется на антизападную, готовую всерьез вести холодную войну. Осточертевшее народу еще с 90-х годов «политическое меню» переписывать не собираются, даже если конкретных фамилий в нем и прибавится. Пресловутые «вертикальные лифты» как не работали для простых граждан, так и не работают, и никто из государственных верхов на «народ» опираться не спешит.

Как же это все соотносится с нами, простыми людьми? Упования многих граждан на то, что «плохая» (желающая побольше награбить и бежать на Запад) элита мановением руки президента сменится «хорошей» (патриотической, развивающей экономику и социалку) — пока что не имеют под собой оснований. Скорее, наоборот, мы должны ожидать все больше и больше эксцессов внутри страны, вызванных недовольством наших элитных «западников» курсом главы государства.

Наиболее позитивное решение лежит вообще за пределами «высших слоев» общества, «опричнин» и опорных групп — в широких народных массах. Только максимальная общественная самоорганизация, берущая под собственный, народный контроль все возможные сферы жизни, может переломить негативные тенденции и спасти положение. Это включает и политику в узком смысле этого слова: «оранжевые» перевороты уже не раз показали, как под нажимом Запада, при молчании и бездействии большинства населения власть переходит в руки популиста — ставленника «прозападной» части элиты (и хорошо, если ставка сделана не на исламиста или фашиста-бандеровца). В 2011 году ситуация была не столь критична, и для недопущения переворота оказалось достаточно относительно небольшого импульса «снизу». С тех пор ситуация лишь обострилась — и сложно предположить, сколько продлится текущее весьма относительное политическое спокойствие.