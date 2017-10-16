Правительство начало подготовку к выборам президента России-2018

Москва, , 23:03 — REGNUM Правительство разработало проект постановления «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента России». Соответствующий документ размещён 16 октября на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте постановления определены обязанности обязанности министерств и ведомств, так или иначе задействованных в организации выборов, на период президентской кампании 2018 года.

Так, Министерству финансов предписывается в установленные сроки направить в Центризбирком средства, необходимые для проведения президентской кампании.

Центробанку и Сбербанку рекомендуется обеспечить открытие счетов избирательных комиссий для осуществления операций со средствами федерального бюджета и специальных избирательных счетов кандидатов.

МВД и Росгвардии необходимо обеспечить общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов, «в том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, по запросам избирательных комиссий — избирательных документов при их перевозке».

МИД России по запросам Центризбиркома должен будет оказывать содействие в получении сведений о наличии у кандидатов на должность президента гражданства иностранного государства либо вида на жительство на территории другой страны.

Федеральная налоговая служба и Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии службы кадастра, Пенсионый фонд должны будут содействовать ЦИК при проверке достоверности сведений, указанных кандидатами в президенты в декларациях о доходах и имуществе.

АО «Гознак» должен обеспечить изготовление «специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения и избирательных бюллетеней».

Напомним, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартует в декабре 2017 года.