Сурков и Захарченко открыли в Ростове-на-Дону памятник героям Донбасса

Ростов-на-Дону, , 22:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону 16 октября прошла церемония официального открытия памятника героям Донбасса, сообщает газета «Известия».

Мероприятие прошло в парке имени Николая Островского. В открытии памятника участвовали помощник президента России Владислав Сурков, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев и заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Уточняется, что памятник был изготовлен и установлен на внебюджетные средства и будет числиться на балансе парка имени Островского.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября глава ДНР Александр Захарченко сообщил о задержании украинских диверсантов, причастных к убийству командира батальона армии ДНР «Спарта» Арсения Павлова, также известного под позывным «Моторола».

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