Симоньян посочувствовала тяжелой участи Хиллари Клинтон

Москва, , 22:10 — REGNUM Главный редактор RT Маргарита Симоньян 16 октября посочувствовала бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон, расстроенной рекламной кампанией российского телеканала, увиденной в Лондоне.

На своей странице в Twitter Маргарита Симоньян назвала Хиллари Клинтон самым преданным зрителем телеканала RT и посочувствовала тяжелому испытанию, которое бывшей главе госдепа пришлось пережить в Лондоне при виде рекламы RT.

«Клинтон приехала в Британию, а там её встретила реклама RT. Тяжёлое испытание для нашего самого преданного зрителя», — написала главред Маргарита Симоньян в Twitter.

Напомним, в своей новой рекламной кампании телеканал RT использовал обвинения, которые раздаются в адрес телеканала со стороны политиков и СМИ США и Евросоюза.

«Застрял в автомобильной пробке? Проиграл на выборах? Обвини в этом нас!» — рекламные плакаты телеканала RT, использующие этот и подобные слоганы недавно появились в Лондоне и в США.

Как сообщало ИА REGNUM, Хиллари Клинтон, произнося речь в Великобритании, не изменила сложившейся традиции и в очередной раз обвинила деятельность телеканала RT в своем проигрыше на президентских выборах в 2016 году.